شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بـ"إعلام القاهرة": مسلسلات المتحدة برمضان شهدت تطورا كبيرا على جميع المستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نجلاء حامد، مدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن موسم مسلسلات رمضان 2023 يشهد تنوعا كبيرا فى ظل تعدد المنصات، بما يحقق المنافسة الحقيقية وتواجد أكثر من نوع درامى أمام المشاهد.

وأضافت الدكتورة نجلاء حامد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت فى موسم مسلسلات رمضان 2023 تطور حقيقى على كافة المستويات بداية من تنوع الأعمال المطروحة فى الأفكار سواء الدينية والاجتماعية والكوميديا ومناقشة قضايا الأسرة والمسلسلات السياسية مثل الكتيبة 101 الذى يلقى الضوء على فترة مهمة فى عمر الدولة المصرية لا يعاصرها قطاع كبير من الأجيال الحالية، ما يساهم فى تعزيز الوعى والانتماء لديهم.

وتابعت المدرس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن موسم دراما مسلسلات رمضان 2023 للشركة المتحدة شهد تطورا كبيرا سواء على مستوى الافكار المقدمة فى المسلسلات المختلفة أو على مستوى التصوير والمونتاج والإنتاج السينمائي واستخدام زوايا تصوير جديدة تواكب التطورات العالمية حتى لا يشعر المشاهد أنه يتابع مسلسلات وأعمال درامية قديمة.