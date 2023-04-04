شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة التقدم للحصول على بكالوريوس تعليم صناعى للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن إعلان كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان بشأن فتح قبول دفعة جديدة وهى الدفعة السادسة من مدرسى العملى الحاصلين على معهد فنى صناعى أو دراسات تكميلية ويمارسون عملهم کمدرس عملى أكثر من ثلاث سنوات وعلى رأس العمل بالوزارة للتقدم للحصول على بكالوريوس تعليم صناعى في التخصص.

وأوضحت الوزارة فى خطابها أنه من يرغب التقدم بأوراقه للكلية في خلال شهر من تاريخه حيث أن الدراسة في الفصل الدراسي التمهيدى تبدأ خلال يونيو 2023، مشددة على ضرورة التنبيه باتخاذ اللازم نحو تمرير الإعلان على الإدارات التعليمية بالمحافظات تحت إدارة المديريات التعليمية لاخطارهم وحثهم على التقدم لاستكمال دراستهم وعلى الراغبين التقدم بالاوراق لكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن مستوى التعليم المتميز الذى تقدمه مدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلابها الدارسين بها ساهم بشكل كبير فى تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفنى بشكل عام، موضحة أن هناك خطة لتطوير منظومة التعليم الفنى بدأ تطبيقها منذ 2018، تقوم على تغيير المناهج وتحديثها وفق نظام الجدارات المهنية لإكساب الطالب المهارات المطلوبة التى يحتاجها سوق العمل المحلى والعالمى.

وأوضحت الوزارة، أن الإقبال على الالتحاق بالمدارس الفنية وخاصة التكنولوجيا التطبيقية من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية فى ارتفاع سنوياً وهذا يؤكد أن الخدمة التعليمية المقدمه للطلاب متميزة.

وتعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على مرتكزات أساسية تشمل منظومة تطبق المعايير الدولية، ومناهج دراسية قائمة على الجدارات، وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عال، وتأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج، كما يتيح هذا النوع من المدارس مسارات ثلاثة لخريجيه وهي الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وباقي الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة، وهو ما يؤكد مرة أخرى أهمية الاستمرار في العمل المشترك.