شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 315 ألف شجرة فى الجيزة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة والان مع تفاصيل الخبر
كما أشار محافظ الجيزة إلى العوائد الإقتصادية التى تسهدفها المبادرة والمتمثلة فى زراعة أشجار مثمرة وأخرى خشبية مشدداً على ضرورة توفير الرعاية الكاملة لها بالتنسيق مع مديرية الزراعة للحفاظ عليها وضمان تحصيل أقصى إنتاجية منها.
واطلع محافظ الجيزة على تقرير المتابعة الخاصة بأعمال التشجير والذى تضمن انتهاء الأعمال بنسبة 100% بمركز ومدينة أوسيم والمستشفيات والمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب، موجهاً بسرعة الإنتهاء من زراعة النسب المخصصة لكل جهة من الجهات الأخري بأسرع وقت ممكن .
حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وعزت الخرصة مستشار المحافظ لشئون النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى مديريات الزراعة والشباب والرياضة والشئون الصحية والتربية والتعليم ورئيس منطقة الجيزة الأزهرية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.