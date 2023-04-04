شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حرارة ونشاط رياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 4 أبريل حتى الأحد المقبل 9 أبريل 2023 ، لتشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : الثلاثاء 4 أبريل:نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.



الأربعاء 5 أبريل: الأربعاء 5 أبريل: شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



الخميس 6 أبريل: الخميس 6 أبريل: شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



الجمعة 7 أبريل: الجمعة 7 أبريل: نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.



السبت 8 أبريل: السبت 8 أبريل: نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.