شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: وضع معايير جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية أمس في ورش فرز القاهرة للسكك الحديدية بمنطقة الشرابية، والتي تعتبر من أقدم وأكبر الورش المتخصصة في الصيانة والتجهيز اليومي للجرارات والعربات المكيفة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 235 فدانا ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 2800 عامل وفني ومهندس وتقوم بعمل صيانة دورية لحوالي 250 عربة شهريا والتجهيز اليومي للقطارات المكيفة بمعدل 39 قطارا يوميا، والصيانة الدورية لعدد 450 جرارا شهريا بالإضافة إلى التجهيز اليومي لحوالي 900 جرار شهريا.

وتناول وزير النقل وجبة الإفطار مع عدد كبير من قائدي القطارات والعمال والفنيين والمهندسين بورش الفرز ثم عقد الوزير لقاءا مفتوحا معهم بمعهد تدريب السائقين بورش الفرز اكد خلاله أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، مشيرا الى إنه منذ توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وحيث تشتمل تلك الخطة على خمس عناصر وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية واستكمال تطوير الورش من خلال استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية بجميع المناطق، ويتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

وأضاف وزير النقل، انه على سبيل المثال يتم التعاون مع شركة جنرال إلكتريك في ورش التبين وجاري إنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة وعمرة جميع الجرارات الموردة من الشركة، كما تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز، وجاري التعاون مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لصيانة وعمرة العربات الروسية بورشة أبو غاطس.

وفيما يتعلق بالعنصر البشري أوضح الفريق مهندس وزير النقل، إنه تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب والاختبار، بالإضافة إلي تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي وكذلك التدريب الخارجي على التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالوحدات المتحركة ذات التكنولوجيا الحديثة، لافتا الى ان هذه المعايير الدقيقة في الاختيار والدورات التدريبة المستمرة تهدف الى تنفيذ متطلبات مرحلة التطوير الحالية لافتا الى أنه يدخل ايضا في إطار الاهتمام بالعنصر البشري رفع الروح المعنوية للعاملين بخلق بيئة عمل مناسبة وتوفير التأمين الطبي المناسب للعاملين بالسكك الحديدية والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية وكذلك الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالسكة الحديد واسرهم وخاصة مع التطوير الشامل لنادي السكة الحديد وتقديمه لخدمات على أعلى مستوى لاعضاء النادي، بالإضافة إلى توفير مصاريف مناسبة متميزة للعاملين بالسكة الحديد واسرهم واثابة المجتهدين مع معاقبة المخطىء وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.

واكد وزير النقل، أن كافة العاملين بالسكة الحديد يجب أن يتسابقوا لخدمة جمهور الركاب وتقديم خدمات مميزة، وأن يكون التعامل مع الراكب في كافة المواقف باحترام تام، وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف، مشيرا إلى أن هناك أهمية كبيرة لعمل لجنتي الحوافز والمشتريات واللتان تتكونان من عدد من العاملين بالورشة، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والعمل على زياد إنتاجية الورشة خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية.

وحول التعاون مع القطاع الخاص، أوضح الفريق مهندس وزير النقل، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية، في تنفيذ كل مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي تنفيذا ، لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ كافة مشروعات النقل

مؤكدا على أهمية هذا التعاون وخاصة أن القطاع الخاص يقوم مثلا في الموانىء البحرية بإنشاء البنية الفوقية والإدارة والتشغيل للمحطات لمدة معينة يتم بعدها إعادة تسليم المحطة للميناء فمصر لاتبيع موانيها او ممتلكاتها التي هي ملك للشعب وتطرق الوزير الى التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات بما يساهم في رفع مستوى العاملين بالسكة الحديد و زيادة الإنتاجية ونقل البضائع بما يؤدي زيادة موارد الهيئة وزيادة الناتج القومي

واستعرض الوزير، بعض المشروعات التي يتم التعاون فيها مع القطاع الخاص، مثل إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية، لتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة والمعرفة للجانب المصرى - التعاقد مع تحالف شركات ( الغرابلى – ثرى إيه إنترناشيونال ) لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية، لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية، وتقديم خدمة نقل البضائع من الباب للباب، بما له من مردود إيجابى على المستوى القومى - التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات " أبيلا مصر" لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى قطارات النوم التى تم التعاقد على توريدها من شركة تالجو الإسبانية - مشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص فى أعمال تجديدات السكك والمفاتيح بخطوط شبكة السكك الحديدية لزيادة الإنتاجية، ونقل الخبرة لهذه الشركات للتوسع فى إنشاء الخطوط الجديدة بالإضافة إلى

توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الاسبانية لإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة لينزا إيجيبت لانشاء مصنع بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى على مساحة 5 افدنة لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار لصالح هيئة سكك حديد مصر وجميع الهيئات و الشركات التابعة لوزارة النقل مع امكانية التصدير للخارج مستقبلاً، مشيرا إلى بعض المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل مثل إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية ( 6 قطارات تالجو – 300 عربة درجة أولى وثانية مكيفة المخطط توريدها ضمن عقد توريد 1350 عربة كما تطرق الوزير خلال لقائه بالعاملين بالسكة الحديد الى استمرار التطوير والتحديث المستمر لكافة خطوط الضواحي بالتوازي مع التطوير المستمر للخطوط الرئيسية واستمرار التطوير الشامل لكافة عناصر المنظومة.