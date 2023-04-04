شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام.. تعرف على شروط الإفتاء عند الإمام الشافعى والان مع تفاصيل الخبر
مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساء، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحا، وعلى المحور الساعة 7 مساء، والإعادة 5:00 صباحا و 12:00 مساء، وفي الساعة 10:45 مساء على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحا ويعاد في الساعة 5 صباحا.
يشار إلى أن مسلسل رسالة الإمام من بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.