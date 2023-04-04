شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش: مصر ثانى أكبر منتج للصلب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على تقرير "وكالة فيتش" والذي توقع استمرار مصر والجزائر في التوسع في إنتاج الصلب في عام 2023، ما يجعل شمال إفريقيا مصدرًا مهمًا لإنتاج الصلب، فيما تتجه المغرب إلى توسيع قاعدة تعدين الفوسفات بشكل كبير في السنوات المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة العالمية منذ عام 2020.

وأفاد التقرير، أن مصر من أكبر الدول إنتاجاً للصلب في إفريقيا وثاني أكبر منتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إيران، وخلال فترة تفشي جائحة "كوفيد-19"، زاد إنتاج الصلب في مصر بنسبة 13.4٪ وذلك في عام 2020 و25.1٪ في عام 2021، وفقًا لبيانات اتحاد الصلب العالمي.

كما أشار التقرير إلى توقعات الوكالة مضاعفة مصر لإنتاجها من الذهب تدريجيًا في السنوات المقبلة، حيث أعلنت مصر عن أول مناقصة لتعدين الذهب منذ عام 2017 وفي نوفمبر 2020، منحت مصر 82 موقعًا للتنقيب عن الذهب إلى 11 شركة تعدين.