شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تأذن لـ42 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 42 شخصا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، ورد الجنسية المصرية لـ12 أخرين مدرج أسمائهم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد شخصين من دولة ألبانيا، لأسباب تتعلق بالصالح العام.