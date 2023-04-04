شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يتابع تطورات تصنيع جهاز توليد المياه من الهواء الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى اجتماعاً ضم عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة والشركات التابعة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى بشأن تصنيع جهاز ( توليد المياه من الهواء الجوى ) والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة وشركة "Mizuha" اليابانية.

فى بداية الإجتماع رحب الوزير "محمد صلاح" بالحضور وهنأهم بشهر رمضان الكريم، حيث أكد على ضرورة متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الخارجية والإنتهاء من تنفيذها فى التوقيتات المحددة ، عقب ذلك قام الدكتورالمهندس / إيهاب أبو بكر السحيلى رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى بإستعراض الموقف التنفيذى بشأن تطوير ودراسة تصنيع جهاز استخلاص المياه من الهواء الجوي مشيراً إلى أنه تم توقيع بروتوكول التعاون مع شركة "Mizuha" اليابانية فى نوفمبر 2022، وذلك بهدف التعاون فى تصنيع أجهزة إستخلاص المياه من الهواء بما يناسب الأجواء المصرية وتسويقها فى مصر وإفريقيا والشرق الاوسط ، عقب ذلك تم التنسيق مع شركة بنها للصناعات الإلكترونية ( مصنع 144 الحربى ) والتى تقوم بتصنيع الدوائر الإلكترونيةPCB لهذا الجهاز، كما قامت شركة حلوان للأجهزة المعدنية ( مصنع 360 الحربى ) بتفكيك عينة من هذا الجهاز للتعرف على مكونات الجهاز كاملة ووظيفة كل جزء وبالفعل نجحت الشركة فى تصنيع عدد ( 30 ) جزء معدنى وتشمل غالبية أعمال الأجزاء المعدنية للجهاز ، وقامت الشركة اليابانية من جانبها بتدبير عدد من المكونات التى لم يتاح توفيرها محلياً ويتم حاليا عمل إختبارات للنسخة التى تم التعاون فى تصنيعها وذلك قبل إقرارها وإعتمادها بشكل نهائى.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى عن تطلعه لتعميم هذه التجربة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، موضحاً أن هذه التقنية الخالية من الانبعاثات الكربونية ستساعد على توفير المياه بطريقة مبتكرة وإدارتها بشكل مستدام.

من جانبه أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على حرص الوزارة على دعم عملية التحول الأخضر وتعزيز أمن مصر المائي من خلال توفير مصادر متنوعة للمياه عبر تطوير تقنيات متطورة تراعي البيئة من أجل التوصل إلى حلول مستدامة.