شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للأرصاد: أجواء حارة على أغلب الأنحاء وزيادة فترات سطوع الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد برياح جنوبية غربية جافة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 31 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 25 درجة مئوية، وشمال الصعيد 33 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 34 درجة مئوية.

ويشهد الطقس اليوم الثلاثاء ، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".