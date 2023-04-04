شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز المناخ يحذر من رى القمح اليوم بسبب الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى من رى القمح اليوم الثلاثاء حيث من المتوقع وجود هبات قوية من الرياح على كل الوجه البحري وشمال الصعيد حتى المنيا.

‎وتميل الحرارة اليوم للانخفاض على الساحل الشمالي الغربي مع طقس معتدل نهارًا، يكون معتدل الى مائل للحرارة على باقي المناطق الساحلية، وتوالي الحرارة ارتفاعها على باقي الانحاء مع طقس حار، يكون مائل للبرودة الى بارد ليلًا على المناطق الشمالية، لطيف الى مائل للبرودة بوسط وجنوب البلاد وشديد البرودة بمرتفعات جنوب سيناء.

‎وتكون اجواء مشمسة متوقعة على المناطق الشمالية، يتخللها ظهور للسحب المرتفعة على مناطق وسط وجنوب الجمهورية بالاضافة للبحر الاحمر تحجب آشعة الشمس احيانًا.

‎أما الرياح فهى معتدلة الى نشطة على شمال البلاد امتدادًا لشمال الصعيد مع اثارة للرمال احيانًا، وخفيفة الى معتدلة على باقي المناطق.

‎وعن حالة البحرين فيكون البحر الاحمر معتدلًا، ويميل البحر المتوسط للاضطراب قبالة الساحل الشمالي الغربي، يكون شديد الاضطراب هناك بتقدم ساعات الليل.