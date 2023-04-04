شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال الدلتا: استرداد 60 مليون جنيه من سرقات التيار الكهربائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة نجحت في استرداد حق الدولة من المخالفين وسارقى التيار الكهربائي بقيمة 60 مليونا 492 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذه القيمة نتيجة تحرير محاضر خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى فبراير الماضي.

وأوضح عسل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفترة الماضية شهدت تكثيف أعمال الضبطية القضائية وتحرير حوالى 50 ألف 542 محضر سرقة تيار كهربائي، موضحا أن الشركة مستمرة في تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي للحفاظ على حق الدولة وجودة واستقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.

وكشف عسل أن نسبة الفقد فى الطاقة بالشبكة الكهربائية خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى حتى فبراير 2023 بلغت 19.9% مقابل نسبة 22.8% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 4% لتصبح 19% بنهاية العام الحالي.

وقال عسل إنه من متوقع أن يصل إجمالي عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة خلال العام المالي 2022/2023 إلى (3,048,758) عداد بنسبة ( 61.9% ) من إجمالي عدد العدادات المركبة بالشركة.