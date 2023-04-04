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هيئة الدواء المصرية توجه 7 رسائل هامة لمرضى ضغط الدم المرتفع​.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - قدمت هيئة الدواء المصرية، عددا من  النصائح الغذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع حرصا على صحتهم.

 

وتمثلت النصائح فى الأتى:

 

تقليل كمية الصوديوم عن طريق تقليل كمية الملح المضاف للطعام، واستبداله بالتوابل والليمون وتجنب تناول المخللات، واللحوم، والأغذية المحفوظة بالأملاح.​

 

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، خاصة الخضروات الورقية مثل السبانخ.​

 

التركيز على الأغذية الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والخبز الأسمر والشوفان، وتجنب السكريات، والمشروبات الغازية. ​​

 

تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، أو خالية الدسم، وتجنب الجبن التي تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح. ​​

 

تجنب الأغذية الغنية بالدهون المشبعة، مثل اللحوم الحمراء والمقليات، والتركيز على الأغذية الغنية بالأوميجا ٣، مثل الأسماك وزيت الزيتون​.​

 

التركيز على مصادر البوتاسيوم، مثل الموز والمشمش والتمر؛ لما لها من دور كبير في تنظيم ضغط الدم.​

 

تجنب شرب مشروب مستخلص عرق السوس (٥جم أو أكثر) يوميا لعدة أسابيع؛ لأن ذلك قد يسبب ارتفاع ضغط الدم.​

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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