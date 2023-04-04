شكرا لقرائتكم خبر عن %75 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط تجار العملة فى السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط تجار العملة الأجنبية في السوق السوداء؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط تجار العملة الأجنبية في السوق السوداء.

وأيد 75% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط تجار العملة الأجنبية في السوق السوداء، بينما عارض 25% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط تجار العملة الأجنبية في السوق السوداء.



