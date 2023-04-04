شكرا لقرائتكم خبر عن 12 أبريل.. الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عقد الجمعية العمومية العادية، يوم الأربعاء 12 أبريل 2023، بالقاعة الكبرى - دار الحكمة، وذلك للتصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2021 بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وطرح تقارير الأمانة العامة، أمانة الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية والموازنة التقديرية التى يعرضها المجلس واعتمادها، وتعيين مراقب للحسابات.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية،: مناقشة اللائحة الداخلية للنقابة واعتمادها، مناقشة تعديلات لائحة أداب وتقاليد المهنة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة واعتمادها -بعد حذف المادة الخامسة-، بالإضافة إلى مناقشة مقترح بخصوص زيادة الدعم السنوي للنقابات الفرعية إلى 40 ألف جنيهاً، ومقترح بعمل وثيقة تأمين المسؤولية المهنية (الأخطاء المهنية)، ومقترح بخصوص رسوم القيد للدفعات الجديدة واعتماده.

كما ستناقش الجمعية العمومية لأطباء الأسنان، مقترح بخصوص رسوم الخدمات التي تقدمها النقابة واعتماده، والمعاملة الضريبية لأطباء الأسنان بطرق وآليات غير عادلة، واشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات لتراخيص المنشآت الطبية الخاصة.

علما بأنه سيتم فتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية من الساعة الثانية عشرة ظهرا، وسيتم عقد العمومية فى الواحدة ظهرا.