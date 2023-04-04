شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 166 حالة إشغال ومراجعة تراخيص المحال فى حملة مسائية بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي بمحافظة الجيزة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطة مرافق الدقي، ومباحث المرافق، حملة مسائية مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والكافيهات على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع 166 حالة إشغال وتحرير 6 محاضر لكافيهات بشارع المدينة المنورة بجوار شارع جامعة الدول وكذا شارع محمد كامل مرسي، كما تم مراجعة تراخيص المحلات في خط سير الحمله مع التوعية لشترطات الترخيص لكل نشاط.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، على تكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع خلال شهر رمضان الكريم؛ لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.