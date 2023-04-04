شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن مواعيد قطار تالجو الجديد على خط "القاهرة ـ أسوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو الجديد على خط "القاهرة ـ أسوان" خلال شهر رمضان 1444، من أجل تقديم خدمة متميزة لجماهير الركاب، بالمواعيد التفصيلية والتحركات على المحطات الرئيسية.

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7مساءاً يصل أسوان الساعة 6.40 صباح اليوم التالى

يقوم قطار 2031 من اسوان يومياً الساعه 7مساءاً يصل القاهرة الساعه 6,50 صباح

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي " الجيزة – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".

من القاهرة لأسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيه، والدرجة الثانية 250 جنيه.

من القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.

من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيه والدرجة الثانية 350 جنيه.

من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.

من القاهرة لأسوان 700 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 550 جنيه.