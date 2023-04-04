شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات وزارة الرى لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة المناسيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎تستعد وزارة الموارد المائية والري لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة، وتوزيع المياه ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.

‎وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، وأنه تم رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة، حيث تعمل أجهزة الوزارة على إدارة فترة أقصى الاحتياجات بنجاح وبأقل معدلات من الشكاوى، من خلال بذل مجهودات كبيرة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً.

‎1 -رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة ، والوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الإحتياجات بنجاح وبأقل معدلات من الشكاوى

‎2- إنشاء نظام إنذار مبكر بالمواقع الساخنة بالترع ومتابعتها من خلال منظومة التليمترى

‎3- مراجعة 450 من محطات الخلط الوسيط ، والمرور على محطات الرفع بعدد من المواقع الساخنة

‎4- دراسة قطاعات عدد من الترع الرئيسية لدراسة قدرتها الاستيعابية ومدى احتياجها للتكريك من عدمه

‎5- المرور على الترع من خلال لجان تابعة للوزارة للاطمئان على موقف أعمال التطهيرات بهذه الترع