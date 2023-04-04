شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب يستقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ظهر اليوم الإثنين بالمشيخة نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، وذلك بحضور الإعلامى مايكل منصور.

وكان المركز الإعلامى للكنيسة قدم التهنئة بشهر رمضان المبارك وعيد القيامة المجيد، قائلا "أعاد الله عليكم هذه الأيام بكل الخير والسلام والسعادة".

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء السبت الموافق 15 أبريل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلى عددمن الشعب القبطى المتوافد من مختلف الإيبارشيات.