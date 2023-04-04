شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الناس ترد على الشبهات حول "الجزية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم برنامج "فكر" والذى يذاع على قناة الناس حلقة جديدة من داخل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، للإجابة على سؤال أحد الشبهات التي تثيرها التنظيمات المتطرفة هي اشتراك غير المسلمين في الجيوش العربية والإسلامية في محاولة منهم لبث الفرقة بين الناس.

وجاء الرد، أن دفع الجزية مفهوم قائم في كل الحضارات التي عاصرت الإسلام وجاءت من بعده أو قبله، واستدل بالأية "قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ" سورة التوبة الأية 29.

وتشهد قناة "الناس"، انطلاقة جديدة تعرض من خلالها عدد من البرامج المتنوعة والمختلفة خلال شهر رمضان 2023، ومنها برنامج "فكر".

ويقول مقدم برنامج "فكر" في فيديو ترويجي له: أفكارنا تحركنا في أمور حياتنا، علاقة الإنسان بنفسه علاقة معقدة للغاية وتحتاج إلى تفكير، ومن داخل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، نحاول أن نصل للعديد من الإجابات عن أسئلة تشغل عقولنا.

يشار إلى أن قناة الناس قناة فضائية دينية، تهدف إلى عرض الإسلام النقي، ونشر الفكر الوسطي، والتصدي للأفكار المتطرفة والهدامة، والمحافظة على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج تُلبِّي رغبات المشاهدين، على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم.

وكانت انطلقت قناة "الناس" أمس الثلاثاء في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.