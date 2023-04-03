شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادرة وطن واحد" تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمحافظة بنى سويف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية إلى محافظة بني سويف حيث عراقة الماضي ونبوغ المستقبل، وأقام مجلس القبائل والعائلات المصرية على مدار ثلاثة أيام بدأت أول أمس السبت قافلة شاملة بمحافظة بني سويف، ضمت قافلة طبية تشمل أكثر من ثلاثين تخصصًا طبيًا بالإضافة إلى تقديم الأدوية والنظارات الطبية على المستحقين بالمجان.

وجاء ذلك بالتوازي مع توزيع الحصص الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان المبارك، تزامنا مع احتفال مصر والقوات المسلحة المصرية بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي استدعى تكريمًا لعدد من أسر شهداء القوات المسلحة بالمحافظة اليوم في حفل يقيمه المجلس بمركز الوسطى قرية أبي صير.

وقدم خلال الحفل عددًا من العروض الفنية والابتهالات الدينية وتكريمًا لأسر الشهداء والفرق الفائزة بالدورة الرمضانية لكرة القدم والتي نفذها مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وجاء قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء وبنك الطعام المصرى وبيت الزكاة والصدقات المصري لتعزيز التعاون المشترك في سبيل تقديم أقصى استفادة حقيقية متكاملة للمواطنين .



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