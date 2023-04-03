شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة والعظمى بالقاهرة 31 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، بعد الموافقة علي عدد من التشريعات نهائيا، واتفاقية دولية، مع الدعوة إلي انعقاد جلسة أخرى في تمام الساعة الحادية عشر يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 أبريل 2023.
النواب يوافق نهائيا على التوقيت الصيفى.. تقديم الساعة فى آخر جمعة من أبريل
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
قال مستشار إعلام محافظة القدس معروف الرفاعي، الاثنين، إن أكثر من 11 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الربع الأول من العام الحالي.