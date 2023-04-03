رمضان عبد المعز: هؤلاء أهل الله وخاصته.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الانتساب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف عظيم، ومن يحمل هذا الشرف يلقى كل الاحترام والتقدير، لافتا إلى أن الصحابة من المهاجرين والأنصار كانوا يتنازعون على سلمان الفارسى، فكل منهم ينسبه إليه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: "سلمان منا آل البيت".

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "الصحابة قالوا كيف وهو ليس من قريش أو مكة، وهو فى الأساس فارسي، لكن هذا الشرف حصل عليه من سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، شوف كل الناس دلوقتى بنتقول يا رب أكون من بيت آل النبي، طيب إيه رأيك تكون من أهل الله".

واستكمل عبدالمعز، حديثه عن أهل الله، قائلا: "أهل الله دول اللى قال عليهم سيدنا محمد دول أهل القرآن وخاصته، زمان أهالينا كانوا حريصون على إنهم يحفظونا القرآن الكريم، عارفين اللى بيحفظ ابنه القرآن بيجى يوم القيامة لابس تاج على رأسه، احنا فى شهر رمضان دلوقتى انتهزوا الفرصة وابتدوا احفظوا القرآن".