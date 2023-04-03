شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادى سعودى لـ"الخليج 365": 7000 شركة سعودية فى السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المحلل الاقتصادى السعودى محمد الطيار، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه على صعيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية ، فهناك علاقات قوية تربط البلدين، والأرقام تؤكد متانة تلك العلاقات.

وأشار إلى أنه فى آخر 5 سنوات وصل حجم التبادل التجارى لخمسين مليار دولار، فى عام عام 2021 فقط تجاوز الـ10 مليارات دولار عقب أزمة كورونا، وهناك صندوق الاستثمارات السعودى والسيادى الذى يدعم هذه العلاقات أيضا.

وأوضح الطيار أن هناك حوالى7 آلاف شركة سعودية فى السوق المصرية تستثمر 30 مليار دولار، إذن هذه الأرقام تترجم مستوى العلاقات الاقتصادية المتينة بين مصر والسعودية. وتوقع الطيار زيادة هذه الاستثمارات بعد زيارة الرئيس السيسى.

وأضاف الطيار ، فى تصريحاته، أن إن العلاقات بين مصر والسعودية لم تقتصر على تميزها التاريخى فقط، بل هى استراتيجية مبنية على تنسيق متكامل ، وهذا نجده من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودى والاتفاقات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الحكومية فى كلا البلدين، وهذه الزيارة تنبئ بمزيد من التعاون فى كافة المجالات.

تتوزع الاستثمارات السعودية في مصر بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في السعودية بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.

ووفقًا لهذه الأرقام تعد مصر أكبر شريك تجاري عربي للمملكة؛ إذ تعد الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم. كما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة كبرى الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالسعودية عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية، وجاءت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالسعودية؛ فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.