شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة خلال رمضان لإزالة مخالفات البناء والتعديات بحى المعصرة والتبين والان مع تفاصيل الخبر
كما قامت الإجهزة التنفيذية بحى التبين برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم القزاز رئيس الحي، ومحمود عبد السميع سكرتير عام الحى والمتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات وفنى الإسكان والإدارات المعنية بالمرور اليومى على حى التبين وإيقاف أعمال تحويل من سكنى لتجارى وتعدى على أملاك الدولة خلف بلوك 19 مساكن المرازيق ، وتم إيقاف الأعمال والإزالات فى المهد والتنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهي الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استكمال الأعمال.
يأتى ذلك فى اطار شن الحملات المكثفة والعمل على مدار اليوم مع تكثيف الحملات الصباحية والمسائية خلال شهر رمضان تنفيذا للتوجيهات التى اصدرتها المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية فى هذا الشان للارتقاء بجميع شوارع وميادين احياء المنطقة وتوفير جميع الخدمات المقدمة المواطن بشكل حضارى و منع اى مخالفات او تجاوزات تنفيذا لتعليمات محافظ القاهرة.