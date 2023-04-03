شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 170 ألف مستفيد من أنشطة الوزارة داخل الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة 6 أكتوبر، بحضور الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، والدكتور جمال سامي رئيس جامعة 6 أكتوبر، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ومصطفى إسماعيل أمين عام الجمعية الشرعية، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

كما وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الجامعة بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة، بالإضافة إلى تكريم الطلاب الفائقين من الجامعة، وصرف مكافآت للطلاب المتميزين من ذوي الإعاقة.

ويأتي افتتاح الوحدة في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة من أجل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وفي ضوء التوجه ال

الاستراتيجي للدولة في دعم وتنمية رأس المال البشري من المعارف والمهارات والاتجاهات واستغلال إمكاناتهم كأفراد أسوياء ومنتجين فى المجتمع.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لديها إيمان عميق بأهمية التعليم الجامعي في تغيير حياة الشباب والنهوض بأحوالهم المعيشية في المستقبل والارتقاء بسلوكياتهم اليومية؛ هو ما جعلنا حريصون على العمل مع كافة الكيانات والمؤسسات التعليمية، بل ومن داخلها؛ لتعظيم دورها في بناء الإنسان المصرى، الذى يعد هدف الدولة الأول والثمرة الأولى لكل جهود التنمية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تعد بعيدة عن هذا المسار بل تعد شريكًا فعلياً وحقيقياً في كافة الخطط والبرامج التى تطلقها كافة مؤسسات الدولة مستهدفة بناء الإنسان وتنمية وعيه والارتقاء بقدراته الانتاجية وتنمية مهاراته الحياتية.

وأضافت أن دور الجامعات لم يعد مقصورا على التأهيل العلمى والمعرفى للطلاب وإنما تجاوزت مهامها الأدوار التقليدية، وباتت مسئولة عن تأهيل الطلاب اجتماعيا وثقافيا وباتت مستهدفة من قبل الوزارة بإتاحة مختلف الخدمات والبرامج التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى، سواء كانت هذه البرامج تأهيلية أو تثقيفية أو توعوية أو اقتصادية أو علاجية سواء كان هذا الطالب طبيعى أو من ذوى الإعاقة.

وأفادت القباج أنه منذ أكتوبر عام 2020 شرعت وزارة التضامن الاجتماعي في استحداث وحدات للتضامن الاجتماعي بكل الجامعات المصرية .. ولاقت دعوتها استحساناً واستجابة فورية من كل الجامعات الحكومية التى وقعت جميعها تقريباً بروتوكولات تعاون لإنشاء وحدات للتضامن الاجتماعي فيها، وكذلك وقعت جامعة الأزهر بكافة فروعها .. حتى صار لدينا 30 وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية الحكومية وتأتي جامعة 6 أكتوبر لتصبح ثاني الجامعات الخاصة والجامعة رقم 31 التى استحدث فيها وحدة للتضامن الاجتماعي، وتعد في الوقت ذاته نقطة انطلاق لاستحداث وحدات أخرى للتضامن في كافة الجامعات الخاصة والأهلية والدولية إن أمكن.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وحدات التضامن الاجتماعي تعمل في ثلاثة محاور رئيسة هي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، تنمية الوعي وبناء الشخصية، والتطوع والمشاركة المجتمعية، هذا وقد بلغ عدد المستفيدين من أنشطة الوحدات خلال الفترة الماضية 170 ألف طالب ، حيث بلغ عدد المستفيدين من أنشطة التمكين الاقتصادى 65 ألف طالب، بينما بلغ عدد المستفيدين من أنشطة تنمية الوعى 80 ألف طالب، وبلغ عدد المستفيدين من برامج بناء المعارف وتعزيز الخبرات 25972 طالبا، وبلغ عدد المتطوعين في وحدات التضامن حوالي 29 ألف طالب، وتم دفع المصروفات الدراسية لعدد 7618 طالبا من المتعثرين والذين اثبتت البحوث الاجتماعية التى أجرتها الجامعة عدم قدرتهم على دفع المصروفات، وبلغت قيمة المصروفات المسددة عن العام الدراسي 2022/2023 حوالي 779518605 جنيه.

كما تم تنفيذ 17 معرض أسر منتجة بعدد 17 جامعة حكومية استفاد منها حوالي 55175 مستفيدا من الطلاب والعاملين بالمجتمع الجامعي، وفيما يتعلق بالمستفيدين من نشاط حاضنات الفائقين التى تنفذه وزارة التضامن بالتعاون مع الجمعية الشرعية فقد بلغ عدد الطلاب المستفيدين 1814 طالبا منهم 151 باحثا بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بتكلفة تجاوزت 13.500.000 جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من أجهزة اللاب توب الناطق الذى تقدمه وزارة التضامن للطلاب ذوى الاعاقة البصرية حوالى 2000 مستفيد من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وذلك ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية التى تنفذها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية الأورمان ، بينما بلغ عدد المستفيدين من الأجهزة التعويضية التى تقدمها وحدات التضامن بالمجان من كراسي متحركة وسماعات وعصا بيضاء للطلاب ذوي الاعاقة 2287 طالبا.

وأوضحت القباج، أنه في إطار حرص الوزارة على تنمية الشعور بالانتماء والمسئولية الاجتماعية لدى الطلاب فقد نفذت وحدات التضامن 26 معسكرا ما بين أعداد قادة وخدمة عامة وقادرون باختلاف وشارك فيها حوالي 2852 طالبا وقامت 163 حملة توعية استفاد منها 22510 طالب، ونفذت وحدات التضامن حوالى 44 مبادرة لتنمية الوعي ومكافحة الادمان وريادة الأعمال .. منها مبادرة الطالب المنتج ومبادرة رفقاء الهمم والتطوع حياة وصد الشائعات واستفاد منها حوالي 12591 طالبا، كما نظمت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات 134 حلقة نقاشية في مختلف القضايا الاجتماعية والتنموية واستفاد منها حوالي 11890 طالبا، وكذلك نظمت وحدات التضامن 164 زيارة إلى المشروعات القومية والقطاعات الخدمية الحيوية في الدولة وشارك فيها حوالى 1491 طالبا، وفيما يتعلق بالخدمات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعي من خلال وحدات التضامن بالجامعات فقد بلغ عدد الحسابات الجارية التى تم فتحها للطلاب 3863 حسابا، بينما بلغت قيمة التمويلات للمشروعات للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس حوالي 146 مليون جنيه.

من جانبه أوضح الدكتور جمال سامى رئيس جامعة 6 أكتوبر، أن دعم ومساندة طلاب الجامعات يعد بالأساس مساهمة فى إعداد مواطن صالح يتفاعل بإيجابية مع كافة قضايا المجتمع الذى يعيش فيه محافظا على تقاليده وأعرافه وقيمه الإيجابية ومنتجا يشارك فى تنمية موارد الدولة وليس فقط مستهلكا لها وأن الجامعة لديها خطة للتوسع في دعم الطلاب غير القادرين وفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم المباشر للطلاب إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين، وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.