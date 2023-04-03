شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. النواب يوافق نهائيا على بدء التوقيت الصيفى آخر جمعة من أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، نهائيا على مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى: سعدت بلقاء شقيقى الأمير محمد بن سلمان أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بلقاء شقيقه سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقال الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحُسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة"

الرئاسة: الرئيس السيسى وولى العهد السعودى أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث التقى مع شقيقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

عبر السعوديين عن سعادتهم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المملكة العربية السعودية، التى التقى خلالها الأمير محمد بن سلمان ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى، مثمنين لقاء الأخوة الذى جمع بينهما، أمس الأحد، لبحث العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون وسبل تعزيزه وتطويره فى مختلف المجالات. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي. أعلن البنك الأهلى المصرى إقبال العملاء على الشهادات الجديدة بنوعيها 19٪؜ ثابتة و ذات العائد المتدرج 22٪؜ السنة الاولى و 18٪؜ السنة الثانية و 16٪؜ السنة الثالثة، حيث بلغت قيمة مدخرات العملاء فيهما 48 مليار جنيه خلال أول يوم لاطلاق الشهادتين. البنك الأهلى: 48 مليار جنيه حصيلة الشهادات 19% و22% الجديدة خلال يوم أكد الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجي، أنه لا مساس بمجانية التعليم والخطة الاستراتيجية للوزارة 2030 لا تتضمن أي فكر للمساس بالمجانية وإنما تهدف إلى المساعدة فى تقليل الحمل على الموازنة العامة وتقليل الحمل على الجامعات الحكومية لأن أموال الجامعات الأهلية الجديدة تعود للجامعات الحكومية ويتم استغلالها فى شكل رفع الأعباء عن المتفوقين وهدفنا تحسين منظومة التعليم وتعود فى صورة منح دراسية للمتقوقين أو تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس. التعليم العالى: لا مساس بالمجانية.. وحوار مجتمعى حول قانون موحد للتعليم النواب يوافق نهائيا على التوقيت الصيفى.. تقديم الساعة فى آخر جمعة من أبريل البلدين الشقيقين هاشتاج يتصدر تويتر السعودية احتفاء بزيارة الرئيس السيسي للمملكة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، ومتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع إلى 32 درجة مئوية وجنوب الصعيد إلى 35 درجة مئوية.

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قال مستشار إعلام محافظة القدس معروف الرفاعي، الاثنين، إن أكثر من 11 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الربع الأول من العام الحالي. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية بارد ليلا على أغلب الأنحاء. ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. العظمى بالقاهرة 31 وأسوان 33 درجة

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