شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. النواب يوافق نهائيا على بدء التوقيت الصيفى آخر جمعة من أبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، نهائيا على مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بلقاء شقيقه سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقال الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحُسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة"
الرئاسة: الرئيس السيسى وولى العهد السعودى أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين
زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث التقى مع شقيقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.
عبر السعوديين عن سعادتهم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المملكة العربية السعودية، التى التقى خلالها الأمير محمد بن سلمان ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى، مثمنين لقاء الأخوة الذى جمع بينهما، أمس الأحد، لبحث العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون وسبل تعزيزه وتطويره فى مختلف المجالات.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
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سلطت الصحف السعودية حفاوة الاستقبال بالرئيس السيسى، فكتبت صحيفة "عكاظ" أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسى في بلده الثاني السعودية، كما أشارت الصحيفة إلى إشادة الرئيس السيسي بكرم الضيافة .
قال مستشار إعلام محافظة القدس معروف الرفاعي، الاثنين، إن أكثر من 11 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الربع الأول من العام الحالي.