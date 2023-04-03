شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات والتنبيهات الزراعية من مركز معلومات المناخ والان مع تفاصيل الخبر
وتنشط الرياح في صورة هبات عاصفة على مناطق أقصى شمال غرب البلاد "السلوم – سيوة – غرب مطروح".
وكانت أهم التوصيات والاحتياطات والتنبيهات الزراعية التى وضعها الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى كالتالى:
1- القمح المتأخر "المنزرع في ديسمبر" يلزم لإجراء الري اختيار توقيتات هدوء الرياح مع إضافة البوتاسيوم "هام" في آخر ريتين .
3- إجراء كل العمليات المؤجلة للفاكهة "الري باعتدال – التسميد عالي الفسفور أساسي – الرش (أساسي الكالسيوم/ بورون)".
4- البدء في معالجة تأثير الفترات الباردة على محاصيل الخضر (الانفاق والمكشوف) باتباع خطوات علاج "التنفيل".
5- تكثيف إضافة البوتاسيوم لمحاصيل الحبوب العطرية رشاً “كمون – يانسون – شمر – كراوية – كسبرة “ والمحاصيل الأرضية تسميداً “بطاطس – بنجر – بصل – ثوم".