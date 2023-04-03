شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات والتنبيهات الزراعية من مركز معلومات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود اليوم ارتفاع في درجات الحرارة بقيم ما بين 5 – 8° درجات مئوية ليستقر الطقس ويكون ربيعي طبيعي حار إلى مائل للحرارة نهاراً - بارد إلى مائل للبرودة ليلاً" على كافة الأنحاء.

وتنشط الرياح في صورة هبات عاصفة على مناطق أقصى شمال غرب البلاد "السلوم – سيوة – غرب مطروح".

وكانت أهم التوصيات والاحتياطات والتنبيهات الزراعية التى وضعها الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى كالتالى:

1- القمح المتأخر "المنزرع في ديسمبر" يلزم لإجراء الري اختيار توقيتات هدوء الرياح مع إضافة البوتاسيوم "هام" في آخر ريتين .

2- يمكن البدء في زراعة عروة المحاصيل الصيفية البدرية "الذرة – فول الصويا – عباد الشمس -السمسم – الفول السوداني – القطن “ وكذلك الشتل الربيعي للخضر الصيفية واشجار الفاكهة .

3- إجراء كل العمليات المؤجلة للفاكهة "الري باعتدال – التسميد عالي الفسفور أساسي – الرش (أساسي الكالسيوم/ بورون)".

4- البدء في معالجة تأثير الفترات الباردة على محاصيل الخضر (الانفاق والمكشوف) باتباع خطوات علاج "التنفيل".

5- تكثيف إضافة البوتاسيوم لمحاصيل الحبوب العطرية رشاً “كمون – يانسون – شمر – كراوية – كسبرة “ والمحاصيل الأرضية تسميداً “بطاطس – بنجر – بصل – ثوم".