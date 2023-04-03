شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تحدد موضوعات المشروعات البحثية استعدادا لتقييم الطلاب بالترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت المدارس أن الطالب يختار موضوعا بمشاركة عدد من زملائه ويتم كتابته وتسليمه إلى المدرسة خلال شهر إبريل الجارى.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تسليم بحث واحد خلال الفصل الدراسي الثاني، على أن يُكلف الطالب ببحث واحد لكل ترم عن موضوع معين تحدده المديرية، مؤكدة أن المديريات حددت موضوعات المشروعات البحثية ومعظمها مرتبط بالمشروعات القومية والتكنولوجيا.
وأشارت إلى أن الأبحاث مادة نجاح ورسوب ولها دور تان، ويتم تقييم الطلاب فيها من خلال تخصيص 50 درجة ولا تضاف للمجموع وتقيم باجتياز وعدم اجتياز ويجوز للطالب الاشتراك مع 3 طلاب حتى 5 طلاب في البحث الواحد على أن تُسلم الأبحاث قبل الامتحانات باسبوعين وتُحفظ الأبحاث بكنترول المدرسة وتسلم لشئون الطلبة.