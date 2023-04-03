المدارس تحدد موضوعات المشروعات البحثية استعدادا لتقييم الطلاب بالترم الثانى

القاهرة - سامية سيد - حددت بعض المدارس موضوعات المشروعات البحثية التى يختار منها الطلاب موضوعا للفصل الدراسي الثاني، حيث تضمنت قائمة الموضوعات" التنمر والتحرش والعنف" إضافة إلى المبادرات القومية التى ترعاها الدولة وأيضا دور التلاميذ فى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

وأكدت المدارس أن الطالب يختار موضوعا بمشاركة عدد من زملائه ويتم كتابته وتسليمه إلى المدرسة خلال شهر إبريل الجارى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المشروعات البحثية ينفذها الطلاب من الصف السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى، موضحة أنه متاح مشاركة أكثر من طالب فى البحث الواحد حتى 5 طلاب، مشددة على أنه يتم تسليمه قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين ويعتبر مادة نجاح ورسوب ولا تضاف لمجموع الطالب على أن تحدد المديريات التعليمية عناوين الموضوعات البحثية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تسليم بحث واحد خلال الفصل الدراسي الثاني، على أن يُكلف الطالب ببحث واحد لكل ترم عن موضوع معين تحدده المديرية، مؤكدة أن المديريات حددت موضوعات المشروعات البحثية ومعظمها مرتبط بالمشروعات القومية والتكنولوجيا.

وأشارت إلى أن الأبحاث مادة نجاح ورسوب ولها دور تان، ويتم تقييم الطلاب فيها من خلال تخصيص 50 درجة ولا تضاف للمجموع وتقيم باجتياز وعدم اجتياز ويجوز للطالب الاشتراك مع 3 طلاب حتى 5 طلاب في البحث الواحد على أن تُسلم الأبحاث قبل الامتحانات باسبوعين وتُحفظ الأبحاث بكنترول المدرسة وتسلم لشئون الطلبة.