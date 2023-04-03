شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم قوص" تدشن مبادرة لمحو أمية عمال الخدمات بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الإثنين، بمكتبه إبراهيم خليل مدير إدارة تعليم الكبار بقوص ونائبه رمضان محمد لدراسة آلية تنفيذ مبادرة محو أمية عمال الخدمات التابعين لتعليم قوص والبالغ عددهم 84 عامل طبقا لإحصاء إدارة الشئون المالية والإدارية تنسيق الإداريين والعمال بالإدارة.

وأكد طارق نورالدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية أن مبادرة محو أمية عمال الخدمات بمدارس قوص بالتعاون مع إدارة تعليم الكبار بمركز قوص جاءت تلبية للقيادة السياسية من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة 2030.

وأشار إبراهيم خليل مدير إدارة تعليم الكبار بقوص أن هناك جهود حسيسة بين الإدارة وتعليم قوص تتم من أجل تصفير ملف الأمية بين عمال الخدمات المعاونة بمدارس قوص ، مشيرا إلى أنه بعد إجراء عملية الحصر الفعلى للعمال والكشف عنها من خلال قاعدة بيانات محو الأمية تبين أن المستهدفين من المبادرة هم 130 عامل خدمات منهم 8 عمال اجتازوا اختبار القراءة والكتابة ونجحوا بالفعل وينقصهم بعض الإجراءات الإدارية للحصول على شهادة النجاح ، بينما يوجد 38 عامل اتموا فترة التعلم بفصول محو الأمية بالفعل وسيعقد امتحان فورى خلال أيام ، لتبقى 84 عامل سيتم الحاقهم بفصول تعليم الكبار عقب إجازة عيد الفطر المبارك ليحصلوا على البرنامج التدريبي المكثف تمهيدا لعقد امتحان نهائى لهم يؤهلهم للحصول على شهادات محو الأمية.