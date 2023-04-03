شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مصر لمنصب نائب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السابعة عشر من هيئة تدابير الصحة النباتية (cpm17) بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالامم المتحدة (IPPC) والمنعقدة حاليا بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالعاصمة الإيطالية روما وهو الحدث الذي يجتمع فيه كل رؤساء الحجر الزراعي في العالم.
وقال العطار إنه تم اختيار مصر لهذا المنصب الدولي الهام من بين 184 دولة عضواً بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة حيث وافق جميع الحضور على هذا الاختيار، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء فترة نائب الرئيس فإن مصر سوف تصبح المرشح الأساسي لتكون رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالاتفاقيه.
الجدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة الزراعة تشغل منصب رئيس المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأنها أصبحت رئيسة مجموعة التخطيط الإستراتيجي وممثله في لجنة المعايير الدولية للصحة النباتية وممثلة في لجنة الخبراء.