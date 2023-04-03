شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى والمنظمة الدولية للهجرة يشاركان طلاب الجامعة الألمانية احتفالية يوم المياه والان مع تفاصيل الخبر
أكد الدكتور مصطفى بركة عميد كلية الهندسة وعلوم المواد ومدير برنامج الهندسة المدنية بالجامعة على أهمية حملات التغيير السلوكي في المجتمع، للحفاظ على كل قطرة ماء في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، التي تهدد جهود التنمية ، هذا وقد أشرفت الدكتورة شيرين البرادعى الاستاذ المساعد ببرنامج الهندسة المدنية على المسابقة وعلى وضع محاورها بجانب المشاركة مع أعضاء هيئة التدريس بعرض عدد من الأراء المتعلقة بأزمة نقص المياه وتقييم الحلول المطروحة من جانب الطلاب لمعالجة تفاقم ظاهرة التغير المناخي الجائح وتأثير ذلك على الموارد المائية و ندرة المياه.
وأشار الدكتور بركة إلى مشاركة أكثر من 90 طالباً من برنامج الهندسة المدنية، تم تقسيمهم إلى 7 فرق ، حيث قام كل فريق بحثي بعرض مشروعه المنفذ على هيئة ملصق الذي تم تصميمه مع شرح توضيحي للمشروع يتناسب مع الموضوع الرئيسي الذي رفعته الأمم المتحدة شعار لها هذا العام والذي يتمحور حول خطورة ازمة ندرة المياه و العمل على حلها ، منوهاً أن تلك الإحتفالية تأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركة شبابها في مواجهة التحديات البيئية و إيجاد حلول إستباقية مبتكرة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف السادس SDG 6 والخاص بضمان التوافر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.
شهد ختام فاعليات أعمال الاحتفالية توزيع شهادات على الطلاب للإشادة بمجهودهم و افكارهم البناءة.