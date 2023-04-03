شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى لليوم السابع: زيارة الرئيس السيسي للمملكة تقوى أواصر البيت العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب السياسى السعودى مبارك آل عاتى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الزيارة التى قام بها الرئيس السيسى إلى المملكة العربية السعودية، فى صالح تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الكبيرين فى المحيط العربى والمنطقة.

أضاف آل عاتى، أن كل قمة مصرية سعودية تأخذ على عاتقها تنمية العلاقات بين البلدين، وبحث سبل تقوية أواصر العمل العربى المشترك، وتأتى هذه الزيارة فى توقيت بالغ الأهمية، خاصة أننا نستعد لاستضافة القمة العربية مايو المقبل بالرياض، إضافة إلى وضع رؤية مشتركة للقضايا العربية المهمة، وتصور مشترك لحل الأزمات التى تفرضها الظروف الحالية.

وأكد آل عاتى، فى تصريحاته أن هذه الزيارة تبحث إعادة ترميم العلاقات العربية ـ العربية، وسبل إعادة تقوية أواصر البيت العربى، وأيضا الإعداد للقمة العربية الأفريقية التى تستضيفها الرياض قريبا، لذا فأهمية هذه الزيارة تصب فى صالح العلاقات العربية العربية، والعربية الافريقية .

وتؤكد الزيارة ـ وفق تصريحات آل عاتى ـ أهمية وعمق العلاقات المصرية السعودية، وتثبت مجددا أنهما الأكبر عربيا وأنهما حليفان مهمان لبعضهما وللمنطقة العربية بقضاياها وشؤونها.

وعن العلاقات بين القاهرة والرياض، قال آل عاتى إنها علاقات إستراتيجية، قائمة على قواعد التاريخ والجغرافيا، فهما حجر الزاوية لحفظ الأمن القومي العربي، والمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها حتى العصر الحديث، حريصة على تقوية علاقاتها مع مصر لتشمل كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، كما أن كل قضايا العرب، كانت السعودية ومصر معاً في مواجهتها، وهو ما مكن الأمة من تجاوز أزماتها.