شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف مستوطن إسرائيلى اقتحموا المسجد الأقصى فى الربع الأول من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار إعلام محافظة القدس معروف الرفاعي، الاثنين، إن أكثر من 11 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف الرفاعي في تصريحات تليفزيونية أن الحكومة الإسرائيلية لا تلتزم باتفاقيات خفض التصعيد الأخيرة، مشيرا إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير دعا المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي.

وأوضح أن 6 فلسطينيين استشهدوا و736 حالة اعتقال و117 عملية هدم في المدينة حصلت خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأطلقت الجماعات الاستيطانية المتطرفة دعوات لأنصارها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي، تزامنا مع ما أعلنه جيش الاحتلال بفرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، وإغلاق الحواجز كافة خلال فترة عيد الفصح.

كانت "جماعات الهيكل المزعوم" و"حركة نعود للجبل"، رصدت مبالغ مالية مكافآت للمستوطنين الذين يحاولون ذبح "قربان" في المسجد الأقصى المبارك، خلال عيد الفصح اليهودي، مشيرة إلى أنها ستقدم لمن يتمكن من ذبح "القربان" داخل المسجد الأقصى 25 ألف شيكل، و2500 شيكل في حال تم اعتقال نشطائها داخل المسجد الأقصى وبحوزتهم "القربان".

وأوضح الرفاعي أن ما هو جديد العام الحالي هو أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تقف على رأس الدعوات الداعية إلى اقتحام المسجد الأقصى وإدخال القرابين.