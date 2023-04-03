شكرا لقرائتكم خبر عن تخدم أكثر مناطق الجيزة كثافة.. شاهد محطة البوهى بالخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر محطة مترو البوهى تدريجيا مع استكمال أعمال التشطيبات النهائية بالمحطة والمقرر تشغيلها قريبا، لتخدم قطاعا كبيرا من الكتلة السكانية بمنطقة البوهى في شمال الجيزة، وهذه المحطة ضمن الجزء الثانى من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق {3B}، والممتدة من الكيت كات لمحور روض الفرج.

ويبلغ طول الجزء الثاني 3B، تنفذ 6.6 كم وتشتمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية -المحطة النهائية عند محور روض الفرج" .

كما تضم المرحلة الثالثة لمترو الخط الثالث، الجزء الثالث 3C، وينفذ بطول 7.1 كم وتشتمل على 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" .

وتربط الشبكة الجديدة للنقل مدن ومناطق القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف، حيث تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) بطول 56,5 كم وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – السادس من أكتوبر) بطول 42 كيلو متر وعدد 13 محطة.