شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: مبادرة "سلامتك تهمنا" بالإسكندرية.. وندوة تثقيفية بقانون العمل بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة تنظيم ندوة توعية وتثقيف ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" التى أطلقتها الوزارة للتوعية بمخاطر بيئة العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية وأساليبها، بإحدى شركات البترول بمحافظة الإسكندرية، بحضور 45 من العاملين بالشركة، وجهاز السلامة، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من اجل بيئة عمل آمنة داخل المنشآت للحفاظ على العاملين من جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل بيئة العمل والحفاظ على سلامة المنشآت.

وتلقت الوزارة تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أشار فيه إلى أهمية السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، مؤكداً أهمية دور القوى العاملة وخاصة أجهزة السلامة والصحة المهنية فى تأمين المنشآت من إصابات العمل والحوادث الجسيمة، كما قامت المهندسة اماني سعيد من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمديرية بإلقاء المحاضره الاولى والتى تناولت فيها تقييم وتحليل المخاطر لتجنب الحوادث الجسيمة.

وأضاف مدير المديري المهندسة هويدا محمود، مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب الدخيلة بإلقاء المحاضرة الثانية حول تشريعات السلامة والصحة المهنية، و المحاضرة الثالثة للمهندسة سماح قنديل مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب شرق، ثم محاضرة بعنوان المخاطر الكهربائية في بيئة العمل ..قام وكيل المديرية بجولة تفقدية في الشركة تفقد خلالها جميع وسائل واشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشأة ، رافقه خلالها ايمان نبيل مدير العلاقات العامة ، ومحمد عبد الله باحث بالعلاقات العامة ، كما قدم المهندس عمرو لطفي رئيس مجلس الإدارة للشركة الشكر والتقدير للمديرية وفريق العمل الخاص بالسلامة والصحة المهنية في دورهم الفعال في الرقابة على المنشآت والتأكد من تطبيق كافة إشتراطاتها

كما تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بشأن تنظيم إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية ندوة تثقيفية للعاملين بمصنع للسماد، حضرها 25 عامل وإدارى ، تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع الوعي والجانب المعرفي والثقافي للعاملين بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارة داخل المحافظات.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط فى تقريره ، أنه في إطار الحرص على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت وكيفية تطبيقها من خلال أجهزتها المعنية.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت مناقشة بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، كما حاضر فيها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية.. وتستكمل الندوات بالمنشآت حسب الخطة التى وضعتها الإدارة وتنفذها وسط العمال داخل اماكن العمل.