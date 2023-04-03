شكرا لقرائتكم خبر عن 1845 فرصة عمل فى 12 محافظة.. مدرسو رياضيات وعلوم وتخصصات فندقية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة القوى العاملة، فى نشرة التوظيف، إن 40 شركة قطاع خاص فى 12 محافظة أعلنوا عن توفير 1845 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل المقبل .

وأوضحت الوزارة، أن فرص العمل الجديدة متوفرة فى 12 محافظة، هي : القاهرة ، والجيزة ، وبورسعيد ، وأسيوط ، والإسماعيلية ، والغربية، والمنوفية ، وكفر الشيخ ، ودمياط ، والمنيا ، وقنا ، وجنوب سيناء، فى التخصصات الاتية:

1- مدرسين رياضيات وعلوم.

2- فنيون IT .

3- مشرفين مواقع.

4- أفراد أمن.

5- مندوبين مبيعات.

6- سيلز.

7- منسقات ميدانيات.

8- محاسبين.

9- عمال عاديين.

10- مسئولين تمويل.

11- اخصائيين تسويق.

12- كافة التخصصات الفندقية.

13- مهن التفصيل والخياطة.

14- فنيين .

15- عمال نظافة.

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، على مهن: أخصائي تمويل ، ومشرفين ، وعمال عاديين برواتب مجزية.. وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 .

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

من ناحيته، وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.