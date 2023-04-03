شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة: دراما المتحدة تعالج قضايا المجتمع وتلبي أذواق الأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم نموذجا كبيرا ومتكاملا فى دراما شهر رمضان من خلال إنتاج ضخم، مؤكدة أن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى رمضان 2023 تعالج قضايا ومشكلات المجتمع وهو ما يعكس أن الشركة ومسلسلات رمضان أصبحت قريبة جدا من الجمهور.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن الشركة المتحدة تقدم إنتاج غير مسبوق وتنوع ما بين المسلسلات الاجتماعية البعيدة عن العنف والمخدرات والبلطجة، وتقدم أعمال تمس الأسرة المصرية وترضى جميع أذواق الأسرة المصرية لأنها دراما متنوعة.

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الشركة المتحد لديها تخطيط واستراتيجية تسير عليها وتشهد تقدم جديد يلبى احتياجات كل الأسرة وكل فئات الجمهور موضحا أن الشارع المصري أصبح لديها حرص على متابعة الأعمال الدرامية نظرا لجودتها وتنوعها ما بينى سياسى ودينى وعاطفى وإجتماعى وكوميدى والأطفال.

وأشادت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بإننتاج الشركة المتحدة فى موسم دراما رمضان 2023 متنوعة وشيقة ومتكاملة بداية من السيناريو والحوار واختيار النجوم وأيضا التصوير والتنوع والبعد عن العنف فى الأعمال الدرامية مما يساهم فى تحقيق رضا لدى الجمهور.