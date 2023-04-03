شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنباء" الكويتية تبرز لقاء الرئيس السيسى ومحمد بن سلمان وحفاوة الاستقبال بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، الصادرة، صباح اليوم الإثنين، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الأمير محمد بن سلمان ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى، فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت الصحيفة - تحت عنوان (السيسي وابن سلمان استعرضا آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات)- أن ولي العهد السعودي رحب في بداية اللقاء بالرئيس السيسي في بلده الثاني المملكة، فيما عبر الرئيس السيسي عن الشكر لأخيه ولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استقبل بها والوفد المرافق.

وأضافت الصحيفة أنه جرى خلال اللقاء الذي وصفته بالأخوي استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من ناحية أخرى.. ذكرت الأنباء الكويتية- تحت عنوان "السيسي يؤكد خصوصية العلاقات المصريةـ العراقية"- أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ،خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية، خاصة في ظل قوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.