شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: ختام دورة تدريبية للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية سعد عبدالرحيم أن ذلك يأتي إيماناً من المديرية بدورها فى تأهيل الشباب لدخول سوق العمل سواء بالحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية ، أو من خلال بدء مشروعاتهم الخاصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ،وقال انه تم تنفيذ البرنامج التدريبى المجانى على مهن صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية لعدد من الشباب، ضمن برامج التدريب التحويلى التى تقدمها المديرية لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا من أبناء المحافظة او المقيمين فيها على المهن التى يتطلبها سوق العمل .
وأضاف مدير المديرية،أن فعاليات الختام حضرها مدير عام مراكز التدريب ومدير منطقة عمل اشمون نادية السقا،و مسئولي المركز جمال خلاف مسؤول التدريب، والمدرب جمال، موضحاً أن المتدربين اجتازوا فترة التدريب بشكل ناجح ،و نتائج التدريب فاقت المتوقع ، حيث ان المتدربين حصلوا خلال البرنامج على المعرفة والأساليب الخاصة بالمهنة،بهدف تخريج شباب مؤهل.