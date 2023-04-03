شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: ختام دورة تدريبية للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن ختام البرنامج التدريبى على مهنة صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية لـ15 متدربا من الشباب، وكذلك الاختبار النهائى للمتدربين، بعد انتهاء مدة البرنامج التدريبى بمركز تدريب مهنى أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك فى إطار الخطة التدريبية للعام الجارى ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى تؤهلهم للحصول على فرصة عمل داخل منشأت القطاع الخاص وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات .

وأوضح مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية سعد عبدالرحيم أن ذلك يأتي إيماناً من المديرية بدورها فى تأهيل الشباب لدخول سوق العمل سواء بالحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية ، أو من خلال بدء مشروعاتهم الخاصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ،وقال انه تم تنفيذ البرنامج التدريبى المجانى على مهن صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية لعدد من الشباب، ضمن برامج التدريب التحويلى التى تقدمها المديرية لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا من أبناء المحافظة او المقيمين فيها على المهن التى يتطلبها سوق العمل .

وأضاف مدير المديرية،أن فعاليات الختام حضرها مدير عام مراكز التدريب ومدير منطقة عمل اشمون نادية السقا،و مسئولي المركز جمال خلاف مسؤول التدريب، والمدرب جمال، موضحاً أن المتدربين اجتازوا فترة التدريب بشكل ناجح ،و نتائج التدريب فاقت المتوقع ، حيث ان المتدربين حصلوا خلال البرنامج على المعرفة والأساليب الخاصة بالمهنة،بهدف تخريج شباب مؤهل.