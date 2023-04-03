شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كوبرى كفر الدوار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والان مع تفاصيل الخبر
ويهدف مشروع التطوير، تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري ، حيث يشمل تطوير الطريق إنشاء 10 كبارى منهم 9 كبارى علوية للسيارات و1 كوبرى مشاه، وتم الإنتهاء من 6 كوبرى علوى هي (الشرقاوية – قلما – الشموت – عرب الرمل - طوخ طنبشا - كوبرى كفر الدوار العلوى) و1 كوبرى مشاه (دسونس الحلفايه) وجارى تنفيذ 3 كوبرى علوى (كوبرى جنبواي - كوبرى دسونس ام دينار- - كوبرى كوم إشو).
كما تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المسافة من بنها / بركة السبع (اتجاه الإسكندرية) بطول 15 كم ومن رفع كفاءة الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بتقنية تدوير طبقات الاسفلت (الـــ FDR) بطول 28 كم (إتجاه القاهرة) وجاري تطوير ورفع كفاءة المسافة بركة السبع / بنها (اتجاه القاهرة) بطول 20 كم ورفع كفاءة المسافة من قليوب حتى طوخ بطول 20 كم والمسافة ( بركة السبع / طنطا / كفر الزيات ) بطول 20 كم والمسافة من الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بطول 28 كم (إتجاه الإسكندريه).