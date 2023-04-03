شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كوبرى كفر الدوار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل فيديو لكوبرى كفر الدوار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، والذى تم تشغيله تجريبيا منذ 4 من الشهر المنقضى، أمام حركة السيارات والمركبات بعد الانتهاء من تنفيذه وفقا لقياسات الجودة العالية، حيث يبلغ طول الكوبري 625 مترا وعرضه 24 متر بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، بالاضافة إلى طريقي خدمة بجوار الكوبري العلوي بعرض 7 أمتار بعدد حارتين لكل اتجاه .

ويساهم الكوبرى فى تخفيف الزحام بمنطقة قريتى معمل القزاز وقوبانيه لوقين، وكذلك منع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعى، وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير وتوسعة طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى 6 حارات لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ويهدف مشروع التطوير، تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري ، حيث يشمل تطوير الطريق إنشاء 10 كبارى منهم 9 كبارى علوية للسيارات و1 كوبرى مشاه، وتم الإنتهاء من 6 كوبرى علوى هي (الشرقاوية – قلما – الشموت – عرب الرمل - طوخ طنبشا - كوبرى كفر الدوار العلوى) و1 كوبرى مشاه (دسونس الحلفايه) وجارى تنفيذ 3 كوبرى علوى (كوبرى جنبواي - كوبرى دسونس ام دينار- - كوبرى كوم إشو).

كما تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المسافة من بنها / بركة السبع (اتجاه الإسكندرية) بطول 15 كم ومن رفع كفاءة الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بتقنية تدوير طبقات الاسفلت (الـــ FDR) بطول 28 كم (إتجاه القاهرة) وجاري تطوير ورفع كفاءة المسافة بركة السبع / بنها (اتجاه القاهرة) بطول 20 كم ورفع كفاءة المسافة من قليوب حتى طوخ بطول 20 كم والمسافة ( بركة السبع / طنطا / كفر الزيات ) بطول 20 كم والمسافة من الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بطول 28 كم (إتجاه الإسكندريه).