شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: حريصون على تأهيل الطلاب لسوق العمل بالداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - أهمية الزيارات الطلابية للمنشآت العلمية، لتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال دراستهم، موضحا أن جامعة حلوان حريصة على تأهيل طلابها في مختلف الكليات لسوق العمل في الداخل والخارج، وتنمية مهاراتهم وفتح آفاق جديدة من خلال تبادل الخبرات مع كبري المؤسسات العلمية والبحثية.
أشرف على الزيارة الدكتور أيمن موريس وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، والدكتورة رانيا الليثى منسق البرنامج، حيث بدأت الزيارة بعرض تعريفى عن نشأة مدينة زويل، والتعرف على المبانى والمعامل، وتم التوجه لمبنى أبحاث النانو وتم عرض فكرة عمل جهاز 4D electron microscope الخاص بالعالم الجليل زويل. وزيارة معمل clean room و توضيح للأجهزة المعملية المتوفرة به.