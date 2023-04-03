شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: حريصون على تأهيل الطلاب لسوق العمل بالداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية (البيوتكنولوجى) بكلية العلوم جامعة حلوان مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تحت إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - أهمية الزيارات الطلابية للمنشآت العلمية، لتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال دراستهم، موضحا أن جامعة حلوان حريصة على تأهيل طلابها في مختلف الكليات لسوق العمل في الداخل والخارج، وتنمية مهاراتهم وفتح آفاق جديدة من خلال تبادل الخبرات مع كبري المؤسسات العلمية والبحثية.

من جانبه، أكد الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان أن الزيارة تستهدف اكساب طلاب برنامج البيوتكنولوجى مزيدا من المعرفة و الإطلاع على كل ما هو جديد بمجال التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها، وانعكاس هذا على العملية التعليمية، فضلا عن أهمية هذه الزيارات في تدعيم المشاركة المجتمعية.

أشرف على الزيارة الدكتور أيمن موريس وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، والدكتورة رانيا الليثى منسق البرنامج، حيث بدأت الزيارة بعرض تعريفى عن نشأة مدينة زويل، والتعرف على المبانى والمعامل، وتم التوجه لمبنى أبحاث النانو وتم عرض فكرة عمل جهاز 4D electron microscope الخاص بالعالم الجليل زويل. وزيارة معمل clean room و توضيح للأجهزة المعملية المتوفرة به.