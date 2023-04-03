شكرا لقرائتكم خبر عن حملات رقابية على الأسواق لمتابعة ضخ السلع وعدم حجبها عن المستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك، فى الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية وضخها فى الأسواق، وكذلك التفتيش على المخازن فى المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين، كذلك التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل توفير السلع بشكل مستمر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على التوسع في إنشاء فروع ومنافذ "أهلا رمضان "على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، بجانب أيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية من خلال تخصيص ركن خاص بفروع هذه السلاسل لطرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، كذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيضات 30%.