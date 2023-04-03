شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للرمال والأتربة العالقة على سيوة والسلوم ومطروح وتحذير لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة، فإنه من المتوقع خلال الفترة من اليوم الاثنين حتي يوم الثلاثاء أن تكون التهوية سيئة مع انخفاض ملحوظ في الطبقة الحدية خاصة خلال المساء والصباح الباكر، ما يزيد الاحساس بتركيز الملوثات ، كما يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة العالقة علي شمال الصعيد وغرب البلاد ( سيوة - السلوم - مناطق من مطروح ) علي فترات متقطعة مما يؤثر سلبياً على جودة الهواء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية. وتهيب بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وتؤكد وزارة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.