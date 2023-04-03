شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تكلفة إنشاء وحدة بيوجاز لإنتاج الغاز من روث الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر
تمنح الدولة قروض للمواطنين الراغبين فى إقامة هذه الوحدات الخاصة بالبيوجاز، حيث يمنح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا للمشروع، ومشروع "البيوجاز" يتلخص فى إنشاء عن وحدة سعر تكلفتها يصل إلى 7 آلاف جنيه، طبقا لتصريحات وزارة البيئة.
وحدة مشروع البيوجاز تعتمد على تحويل المخلفات الزراعية من روث الحيوانات، وادخلها للوحدة المبنية بشكل يساعد على تفاعل الروث لاستخراج غاز منازل وسماد عضوي منه وهو أحد مشروعات الطاقة البديلة التى تم تنفيذها فى محافظات مصر ضمن مبادرة حياة كريمة منها محافظة الفيوم والمنيا وجنوب الصعيد.
مدة المشروع امتدث لثلاث سنوات تقريبا، من أجل توفير مصدر متجدد للغاز الحيوي، وتوفير سماد عضوي عالي الجودة، بهدف تحسين خواص التربية وكذلك لتوفير مصدر دائم للغاز الحيوى، من أجل الحد من استهلاك الغاز العادى، وتوفير اقتصادي للاسرة، لتوفير مصدر طاقة جديد ومتجدد ومستمرة للاستهلاك المنزلي .
يسعى مشروع البيوجاز إلى تحسين خواص التربة عبر توفير سماد عضوي عالي الجودة، وكذلك من أجل الحد من تلوث القري، بتقليل كميات المخلفات الحيوية، والمخلفات الزراعية والقمامة العضوية، ويهدف إلى رفع الوعي المجتمعى باهمية وقيمة المخلفات الزراعية والاسمدة العضوية، وهو نموذج بيئي تسعى وزارة البيئة إلى تعميمه حيث يمكن تطبيقة علي نطاق اوسع علي مستوي قري أخري مختلفة لرفع المستوي الاقتصادي .