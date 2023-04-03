شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع سفير فرنسا تمويل تنفيذ الوحدات المتحركة للخط السادس للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مارك باريتي السفير الفرنسى لدى القاهرة بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير الفرنسي مشيدا بالتعاون الإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروعات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وكذلك التعاون القائم بين الوزارة وعدد من الشركات الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل مثل شركة RATP الفرنسية التي تقوم بإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف وشركة CMA التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية .

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة على عمق العلاقات المصرية الفرنسية والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في المجالات المختلفة ومنها مجال النقل مقدما التهنئة لوزير النقل على الانتقال الى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم أشار السفير الفرنسي بالقاهرة الى زيارته خلال الفترة الماضية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية التي تعاقدت وزارة النقل مع شركة CMA لإدارتها وتشغيلها والتي تعد أحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر وهو ما يجسد العلاقة القوية بين الجانبين.

كما بحث الجانبان آخر المستجدات الخاصة بتمويل تنفيذ أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة للخط السادس للمترو وتقدم دراسات النقل والجدوى والتصميم المبدئي ومخططات الانتهاء منها للبدء في التنفيذ، كما تباحث الجانبان في مشروع مونوريل القاهرة الجارى تنفيذه من خلال تحالف (الستوم / أوراسكوم / المقاولون العرب) حيث أكد الوزير على ضرورة تكثيف الأعمال الخاصة بهذا المشروع الذي يعد احد وسائل المواصلات الحديثة الصديقة للبيئة، كما تم التباحث حول آخرالمستجدات الخاصة بعدد من مشروعات السكة الحديد التي يقوم بتمويلها الجانب الفرنسي مثل مشروعي (خط سكة حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط ).

جدير بالذكر، أن هناك عددا من المشروعات الاخرى التى تقوم بتمويلها أو تساهم في تمويلها الحكومة الفرنسية والجهات الفرنسية التمويلية الأخرى مثل المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو وترام الرمل بالإسكندرية ومشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير وأعمال تطوير الخطين الأول والثانى للمترو و توريد عدد (55) قطار مكيف جديد للخط الأول للمترو.