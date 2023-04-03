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شكرا لقرائتكم خبر عن معهد إعداد القادة ينظم الدورة الرمضانية "رمضان يجمعنا".. صور والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه رحب الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالمشاركين فى الدورة الرمضانية، ونقل تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن المعهد يسعى إلي إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الرياضية لتخريج شباب قادر على المنافسة في سوق العمل وتلبية متطلبات التنميـة المسـتدامة وخدمة المجتمع، حيث هذه الفعالية تسهم فى التعاون وتعزيز روح التسامح بين الطلاب بعضهم البعض، وحثهم على بذل الجهد والتنافس الرياضي الشريف، موضحا أن القيادة السياسية فى مصر أكدت على أهمية رفع اللياقة البدنية للشباب وخاصة طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.
ويتضمن برنامج الدورة الرمضانية مجالات التسابق فى كرة القدم الخماسى والشطرنج، وتنس طاولة، بالإضافة إلي بعض المحاضرات التى تسهم فى تنمية الوعى ومنها محاضرة عن التعاون وروح التسامح ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، ومحاضرة بعنوان القضية السكانية وبناء المجتمع.