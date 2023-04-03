شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إدراج مراكز جديدة لعلاج التوحد ضمن خطة الوزارة خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد، من خلال عدة فعاليات، بجميع المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان علي مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن فعاليات الاحتفال بدأت منذ الأول من أبريل الجاري، وتستمر على مدار الشهر، بإضاءة 21 مستشفى ومركزا للصحة النفسية في 15 محافظة، باللون الأزرق، بالإضافة إلى العمل على رفع وعي الجمهور بمرض التوحد والخدمات المقدمة لمرضى طيف التوحد.

وأوضح «عبدالغفار»، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فإن الوزارة تسعى إلى إدراج مراكز التميز لعلاج طيف التوحد، ضمن خطتها، ومن المقرر إنشاء 20 مركزا بمحافظات الجمهورية خلال 5 سنوات.

من جانبها، أكدت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، سعي الأمانة لزيادة الخدمات التخصصية في العيادات ومراكز الرعاية النهارية المتخصصة، حيث استقبلت وحدات الأمانة العامة خلال عام 2022 أكثر من 2000 زيارة من مرضى اضطراب طيف التوحد، الذين يتلقوا العلاج في مستشفيات ومراكز الرعاية النهارية التابعة للأمانة.

وأشارت «منن» إلى تطوير أيقونات المنصة الوطنية للصحة النفسية، بإضافة أيقونة «اطمن على ابنك» حيث يتمكن من خلالها أولياء الأمور من إجراء استبيانات لمتابعة النمو النفسي والاجتماعي للطفل، وكذلك احتمالية إصابته باضطراب طيف التوحد، مما يساعد على الكشف المبكر عن المرض، بهدف تحسين الحالة ودمجها في المجتمع.

ونوهت «منن» إلى أن برنامج الرعاية الصحية الأولية لطيف التوحد، يستهدف هذا العام زيادة الوعي لمقدمي الخدمة، من خلال الدورات التدريبية التي استهدفت محافظات (دمياط والفيوم والقليوبية والمنوفية والقاهرة وكفر الشيخ والدقهلية وبني سويف والوادي الجديد والبحر الأحمر).