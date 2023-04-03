شكرا لقرائتكم خبر عن كيف دعمت وزارة القوى العاملة العمالة غير المنتظمة خلال 3 أشهر × 3 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدولة اهتماما كبيرا بدعم العمالة غير المنتظمة وخاصة منذ انتشار فيروس كورونا، وأعلنت وزارة القوى العاملة تقريرا بشأن حجم الدعم الذى تم صرفه لتلك الفئة خلال الثلاثة أشهر الماضية، في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2023، وهي:

1- صرفت القوى العاملة 105 ملايين جنيه لعمالة غير منتظمة مُسجلة بقاعدة بيانات مديريات القوى العاملة داخل 27 محافظة.

2- استفاد من تلك المنح 194 الفاً و713 عاملاً غير منتظم.

3- شملت تلك المنح:

- 96,407,500 جنيه قيمة مِنح اجتماعية لعدد "192,520عامل غير منتظم.

- 5,192,059 جنيه قيمة رعاية اجتماعية وصحية، كتعويضات عن حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئي، وتكاليف العمليات الجراحية، والكشف الطبي بالمستشفيات، وتكاليف علاج، ومنح الزواج لعدد"2154 عامل غير منتظم"..

- 3,024,256 جنيه قيمة وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لعدد 39 أُسرة عمالة غير منتظمة، من بينها حالات الوفاة بحادث تسلمها ورثة، أو العجز الكلى و الجزئي المستديم، بقيمة 200 الف جنيه في حالة الوفاة بحادث،أو اذا أُصيب العامل المؤمن عليه بعجز كلي، أو بمبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض في حالة العجز الجزئي، فضلا عن تغطية مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 ألف جنيه، كما تتحمل أيضاً قيمة أجهزة طبية للعامل بقيمة 10 آلاف جنيه.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة القوى العاملة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.