شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة السابق: المتحدة تقدم دراما متنوعة وتركز على القضايا الحيوية والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المشهد الدرامى للشركة المتحدة متنوع واصبح هناك تراجع واختفاء لبعض المظاهر التي كنا نشاهدها فى الدراما سابقا وذلك نتيجة لخطة درامية وضعها الشركة المتحدة أذ أصبحنا نشاهد الدراما الاجتماعية بشكل مختلف ترتكز على قضايا حيوية وتلافى الظواهر السلبية مثل المخدرات والبلطجة ، إضافة إلى تغيير سياسة الاعتماد على النجم الواحد وأصبح العمل الجماعى وهذا أمر إيجابى يفتح المجال لاكتشاف المواهب ويعود لتطور الكتابة وتناول الأفكار الأكثر تماسكا والتعبير عن احتياجات المجتمع .
وأكدت عميد كلية الإعلام بجامعة فاروس، أن المتحدة تقدم تنوع درامى وإنتاج متميز وتهتم بالعناصر الفنية التي تجعلها تقدم وجبة متكاملة بداية من التصوير والموسيقى التصويرية والاعتماد على المؤلفين الموسيقيين .